Top.Mail.Ru
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 1
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 2
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 3
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 4
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 5
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 6
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 7
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 8
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 9
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 1
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 2
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 3
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 4
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 5
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 6
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 7
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 8
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 9
  • Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
14 870 руб.  23 023 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345978
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Размеры в упаковке, см
35х30х12
Вес, кг.
1

Описание товара Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE

Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Описание
Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт аккумуляторный Makita DF032DWAE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...