Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #3, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-42-H3)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #3, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-42-H3)
ЗУБР Профессионал Компакт Комби, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-50-42-H3 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Для расширения функциональности в комплекте предусмотрены 3 сменных патрона. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.
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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #3, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-42-H3)