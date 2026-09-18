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Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
15 340 руб.  21 083 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218090
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
нет
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора Li-Ion 1.5 А*ч, зарядное устройство, ( + / - ) бита, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Высота, см
22.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
23х22х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE оснащена двухскоростным редуктором. Шестнадцать позиций крутящего момента - для выбора нужного режима в зависимости от вида работы и ее интенсивности. Легкая замена насадок производится за счет быстрозажимного патрона. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
нет
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора Li-Ion 1.5 А*ч, зарядное устройство, ( + / - ) бита, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Высота, см
22.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE оснащена двухскоростным редуктором. Шестнадцать позиций крутящего момента - для выбора нужного режима в зависимости от вида работы и ее интенсивности. Легкая замена насадок производится за счет быстрозажимного патрона. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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