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Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ купить с доставкой в Москве
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Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ

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Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
  • Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ - фото 1
  • Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ - фото 2
  • Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ - фото 3
  • Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722629
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, поясная клипса, коробка, упаковка
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
192
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х8
Вес, кг.
1.17

Описание товара Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ

Бесщеточный ультракомпактный импульсный шуруповерт Dewalt DCF840N-XJ обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия уменьшают вероятность перегрева. Три мощных светодиода максимально освещают рабочую область. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором обеспечивает быструю и удобную смену оснастки. Полностью металлические редуктор и ударный механизм гарантируют высокий рабочий ресурс и производительность.



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Отзывы о товаре Винтоверт DeWalt DCF840N-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, поясная клипса, коробка, упаковка
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
192
Блокировка шпинделя
Нет
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4200 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный ультракомпактный импульсный шуруповерт Dewalt DCF840N-XJ обеспечивает превосходную маневренность в ограниченных пространствах. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20% по сравнению со стандартным щёточным двигателем. Дополнительные вентиляционные отверстия уменьшают вероятность перегрева. Три мощных светодиода максимально освещают рабочую область. Бесключевой подпружиненный держатель насадок с фиксатором обеспечивает быструю и удобную смену оснастки. Полностью металлические редуктор и ударный механизм гарантируют высокий рабочий ресурс и производительность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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