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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ

1 Отзывы
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271146
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
21х15х8
Вес, г.
940

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ

Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором, щеточным двигателем и напряжением 18 В. Трехскоростной редуктор. Частота вращения шпинделя: 1000-2800-3250 об/мин.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ

10.03.2021
Станислав

Достоинства:
с виду игрушка ... а на деле - монстр!

Недостатки:
их нет и быть не может!

Комментарий:
DEWALT DCF887N-XJ 994D6 Купил неделю назад! Долго не мог определится между metabo и DeWalt... Стоило лишь взять его в руки, как влитой, прекрасно сбалансирован! Рекомендую! Не пожалеете!



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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором, щеточным двигателем и напряжением 18 В. Трехскоростной редуктор. Частота вращения шпинделя: 1000-2800-3250 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.03.2021
Станислав

Достоинства:
с виду игрушка ... а на деле - монстр!

Недостатки:
их нет и быть не может!

Комментарий:
DEWALT DCF887N-XJ 994D6 Купил неделю назад! Долго не мог определится между metabo и DeWalt... Стоило лишь взять его в руки, как влитой, прекрасно сбалансирован! Рекомендую! Не пожалеете!


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