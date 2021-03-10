Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 271146
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х15х8
Вес, г.
940
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ
Дрель-шуруповерт обладает Li-lon аккумулятором, щеточным двигателем и напряжением 18 В. Трехскоростной редуктор. Частота вращения шпинделя: 1000-2800-3250 об/мин.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
с виду игрушка ... а на деле - монстр!
Недостатки:
их нет и быть не может!
Комментарий:
DEWALT DCF887N-XJ 994D6 Купил неделю назад! Долго не мог определится между metabo и DeWalt... Стоило лишь взять его в руки, как влитой, прекрасно сбалансирован! Рекомендую! Не пожалеете!
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCF887N-XJ
Достоинства:
с виду игрушка ... а на деле - монстр!
Недостатки:
их нет и быть не может!
Комментарий:
DEWALT DCF887N-XJ 994D6 Купил неделю назад! Долго не мог определится между metabo и DeWalt... Стоило лишь взять его в руки, как влитой, прекрасно сбалансирован! Рекомендую! Не пожалеете!