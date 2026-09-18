Дрель ударная аккумуляторная Metabo SB 18 602245560
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Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 226502
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А*ч), зарядное устройство SC 30, пластиковый кофр
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
48
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
24000
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
39х32х11
Вес, кг.
3.5
Описание товара Дрель ударная аккумуляторная Metabo SB 18 602245560
Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo SB 18 602245560 используется профессионалами для ремонтно-монтажных работ. Инструмент имеет укороченную конструкцию, благодаря чему подходит для универсального применения. Благодаря встроенной подсветке, Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А*ч), зарядное устройство SC 30, пластиковый кофр
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
48
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
24000
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo SB 18 602245560 используется профессионалами для ремонтно-монтажных работ. Инструмент имеет укороченную конструкцию, благодаря чему подходит для универсального применения. Благодаря встроенной подсветке, Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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