Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218089
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
35
Высота, см
10.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
40х35х12
Вес, кг.
3.75
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
Дрель-шуруповерт Dewalt 2.0 Ач DCD771D2 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий в различных материалах. Компактный корпус удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. LED подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Износоустойчивые металлические шестерни редуктора обеспечивает высокий рабочий ресурс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #3, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS ...
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 ...
-
В наличииЦена 16 750 руб.4188 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 16 990 руб. 27 330 руб.4248 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 17 520 руб.4380 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточ...
-
В наличииЦена 19 590 руб. 20 000 руб.4898 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
35
Высота, см
10.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт Dewalt 2.0 Ач DCD771D2 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий в различных материалах. Компактный корпус удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять оснастку. LED подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в слабоосвещенных помещениях. Износоустойчивые металлические шестерни редуктора обеспечивает высокий рабочий ресурс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Качество сборки, эргономичный, хороший кейс.
Недостатки:
Подсветка
Комментарий:
Качество сборки очень хорошее, пластик без заусенцев и каких либо дефектов,в руке конечно лежит удобно как многие пишут,но по мне бош почему то на память кажется удобнее,в работе ещё не пробовал поэтому про мощность сказать ничего не могу. Патрон без люфтов вообще. Очень удобное управление курком.
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
Достоинства:
Качество сборки, эргономичный, хороший кейс.
Недостатки:
Подсветка
Комментарий:
Качество сборки очень хорошее, пластик без заусенцев и каких либо дефектов,в руке конечно лежит удобно как многие пишут,но по мне бош почему то на память кажется удобнее,в работе ещё не пробовал поэтому про мощность сказать ничего не могу. Патрон без люфтов вообще. Очень удобное управление курком.