Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)
Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - компактная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В, рассчитанная на бытовые и полупрофессиональные работы по дереву и металлу. Лёгкий корпус и высокий крутящий момент до 40 Н·м делают инструмент удобным как для сборки мебели, так и для монтажа конструкций на объекте.
Для каких задач инструмент
Дрель-шуруповёрт подходит для сверления отверстий до 10 мм в металле и до 18 мм в дереве, а также закручивания саморезов и шурупов в широком диапазоне размеров. Это хорошее решение для домашнего мастера, установщика мебели или отделочника, которому нужен мобильный инструмент без привязки к розетке.
Ключевые особенности
Комплект включает два Li-Ion аккумулятора 12 В ёмкостью по 2 А·ч и зарядное устройство, что позволяет работать почти без простоев. Диапазон крутящего момента (мягкий до ~17 Н·м, жёсткий до ~40 Н·м) и двухскоростной редуктор (примерно 0-360 и 0-1400 об/мин) дают возможность подобрать режим под сверление и закручивание крепежа. Быстрозажимной патрон облегчает смену оснастки, а встроенная подсветка улучшает видимость рабочей зоны в слабо освещённых местах.
Важные нюансы перед покупкой
Инструмент относится к 12-вольтовому классу, поэтому при частой работе с крупными коронками и плотными материалами стоит рассмотреть более мощные 18-вольтовые модели. Для долгой службы аккумуляторов важно не допускать их полного разряда и хранить при комнатной температуре с частичным зарядом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - компактная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В, рассчитанная на бытовые и полупрофессиональные работы по дереву и металлу. Лёгкий корпус и высокий крутящий момент до 40 Н·м делают инструмент удобным как для сборки мебели, так и для монтажа конструкций на объекте.
Для каких задач инструмент
Дрель-шуруповёрт подходит для сверления отверстий до 10 мм в металле и до 18 мм в дереве, а также закручивания саморезов и шурупов в широком диапазоне размеров. Это хорошее решение для домашнего мастера, установщика мебели или отделочника, которому нужен мобильный инструмент без привязки к розетке.
Ключевые особенности
Комплект включает два Li-Ion аккумулятора 12 В ёмкостью по 2 А·ч и зарядное устройство, что позволяет работать почти без простоев. Диапазон крутящего момента (мягкий до ~17 Н·м, жёсткий до ~40 Н·м) и двухскоростной редуктор (примерно 0-360 и 0-1400 об/мин) дают возможность подобрать режим под сверление и закручивание крепежа. Быстрозажимной патрон облегчает смену оснастки, а встроенная подсветка улучшает видимость рабочей зоны в слабо освещённых местах.
Важные нюансы перед покупкой
Инструмент относится к 12-вольтовому классу, поэтому при частой работе с крупными коронками и плотными материалами стоит рассмотреть более мощные 18-вольтовые модели. Для долгой службы аккумуляторов важно не допускать их полного разряда и хранить при комнатной температуре с частичным зарядом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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