Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)

Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - компактная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В, рассчитанная на бытовые и полупрофессиональные работы по дереву и металлу. Лёгкий корпус и высокий крутящий момент до 40 Н·м делают инструмент удобным как для сборки мебели, так и для монтажа конструкций на объекте.

Для каких задач инструмент

Дрель-шуруповёрт подходит для сверления отверстий до 10 мм в металле и до 18 мм в дереве, а также закручивания саморезов и шурупов в широком диапазоне размеров. Это хорошее решение для домашнего мастера, установщика мебели или отделочника, которому нужен мобильный инструмент без привязки к розетке.

Ключевые особенности

Комплект включает два Li-Ion аккумулятора 12 В ёмкостью по 2 А·ч и зарядное устройство, что позволяет работать почти без простоев. Диапазон крутящего момента (мягкий до ~17 Н·м, жёсткий до ~40 Н·м) и двухскоростной редуктор (примерно 0-360 и 0-1400 об/мин) дают возможность подобрать режим под сверление и закручивание крепежа. Быстрозажимной патрон облегчает смену оснастки, а встроенная подсветка улучшает видимость рабочей зоны в слабо освещённых местах.

Важные нюансы перед покупкой

Инструмент относится к 12-вольтовому классу, поэтому при частой работе с крупными коронками и плотными материалами стоит рассмотреть более мощные 18-вольтовые модели. Для долгой службы аккумуляторов важно не допускать их полного разряда и хранить при комнатной температуре с частичным зарядом.