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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
13 160 руб.  26 980 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264716
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)
13 160 руб. -51%
26 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, сверлильный патрон, крючок для ремня, 2 аккумуляторных блока, зарядное устройство, пластиковый кофр.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина, см
11
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
39х32х11
Вес, кг.
4

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)

Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - компактная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В, рассчитанная на бытовые и полупрофессиональные работы по дереву и металлу. Лёгкий корпус и высокий крутящий момент до 40 Н·м делают инструмент удобным как для сборки мебели, так и для монтажа конструкций на объекте.

Для каких задач инструмент

Дрель-шуруповёрт подходит для сверления отверстий до 10 мм в металле и до 18 мм в дереве, а также закручивания саморезов и шурупов в широком диапазоне размеров. Это хорошее решение для домашнего мастера, установщика мебели или отделочника, которому нужен мобильный инструмент без привязки к розетке.

Ключевые особенности

Комплект включает два Li-Ion аккумулятора 12 В ёмкостью по 2 А·ч и зарядное устройство, что позволяет работать почти без простоев. Диапазон крутящего момента (мягкий до ~17 Н·м, жёсткий до ~40 Н·м) и двухскоростной редуктор (примерно 0-360 и 0-1400 об/мин) дают возможность подобрать режим под сверление и закручивание крепежа. Быстрозажимной патрон облегчает смену оснастки, а встроенная подсветка улучшает видимость рабочей зоны в слабо освещённых местах.

Важные нюансы перед покупкой

Инструмент относится к 12-вольтовому классу, поэтому при частой работе с крупными коронками и плотными материалами стоит рассмотреть более мощные 18-вольтовые модели. Для долгой службы аккумуляторов важно не допускать их полного разряда и хранить при комнатной температуре с частичным зарядом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, сверлильный патрон, крючок для ремня, 2 аккумуляторных блока, зарядное устройство, пластиковый кофр.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Ширина, см
11
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание

Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - компактная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В, рассчитанная на бытовые и полупрофессиональные работы по дереву и металлу. Лёгкий корпус и высокий крутящий момент до 40 Н·м делают инструмент удобным как для сборки мебели, так и для монтажа конструкций на объекте.

Для каких задач инструмент

Дрель-шуруповёрт подходит для сверления отверстий до 10 мм в металле и до 18 мм в дереве, а также закручивания саморезов и шурупов в широком диапазоне размеров. Это хорошее решение для домашнего мастера, установщика мебели или отделочника, которому нужен мобильный инструмент без привязки к розетке.

Ключевые особенности

Комплект включает два Li-Ion аккумулятора 12 В ёмкостью по 2 А·ч и зарядное устройство, что позволяет работать почти без простоев. Диапазон крутящего момента (мягкий до ~17 Н·м, жёсткий до ~40 Н·м) и двухскоростной редуктор (примерно 0-360 и 0-1400 об/мин) дают возможность подобрать режим под сверление и закручивание крепежа. Быстрозажимной патрон облегчает смену оснастки, а встроенная подсветка улучшает видимость рабочей зоны в слабо освещённых местах.

Важные нюансы перед покупкой

Инструмент относится к 12-вольтовому классу, поэтому при частой работе с крупными коронками и плотными материалами стоит рассмотреть более мощные 18-вольтовые модели. Для долгой службы аккумуляторов важно не допускать их полного разряда и хранить при комнатной температуре с частичным зарядом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (601036500) - по цене 13160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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