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Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) купить с доставкой в Москве
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Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF)

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Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 1
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 2
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 3
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 4
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 5
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 6
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 7
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 8
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 9
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 10
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 11
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 12
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 13
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 14
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 15
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 16
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 17
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 18
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 19
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 20
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 21
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 22
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 23
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 24
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 25
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 26
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 27
Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 1
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 2
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 3
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 4
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 5
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 6
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 7
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 8
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 9
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 10
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 11
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 12
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 13
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 14
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 15
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 16
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 17
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 18
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 19
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 20
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 21
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 22
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 23
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 24
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 25
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 26
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 27
  • Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 720 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708491
Доставка в Москве
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Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF)
13 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, углошлифовальная машина AB-76, фонарь, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
12
Длина, см
44
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х13
Вес, кг.
1

Описание товара Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF)

ЗУБР Профессионал набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс DB-125-42ABF - высокотехнологичные шуруповерт и УШМ профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Универсальный набор компактного инструмента для монтажников со сменными патронами , емкими батареями емкостью 4.0 Ач для широкого спектра работ. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, углошлифовальная машина AB-76, фонарь, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
12
Длина, см
44
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс DB-125-42ABF - высокотехнологичные шуруповерт и УШМ профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Универсальный набор компактного инструмента для монтажников со сменными патронами , емкими батареями емкостью 4.0 Ач для широкого спектра работ. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 BRUSHLESS, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс, Профессионал (DB-125-42ABF) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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