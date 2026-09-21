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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000)

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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 1
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 2
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 3
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 4
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 5
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 6
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 7
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 8
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 9
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 10
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 11
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 12
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 13
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 14
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 15
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 16
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 17
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 18
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 19
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 20
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 21
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706835
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторный шуруповерт GSR 12V-30, 2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah, зарядное устройство GAL 12V-20, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
24000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Длина, м
29
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000)

Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 с производительным бесколлекторным электроприводом рассчитан на монтаж и демонтаж резьбовых соединений во время выполнения широкого спектра работ профессионального или бытового уровня. Инструмент оснащается быстрозажимным патроном для крепления рабочих насадок и получает редуктор с 21 ступенью регулировки крутящего момента. Наибольший крутящий момент, развиваемый безударным шуруповертом, составляет 30 Н/м. При помощи дрели-шуруповерта с аккумуляторным питанием Bosch GSR 12V-30 вы сможете проделывать отверстия в заготовках из металла, пластика или древесины. Источником питания для инструмента выступает подключаемый к рукоятке аккумулятор в виде обоймы с выходным напряжением 12 В и емкостью 2 Ач. Вместе с укомплектованной кейсом моделью поставляются два таких аккумуляторных блока и совместимое ЗУ.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторный шуруповерт GSR 12V-30, 2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah, зарядное устройство GAL 12V-20, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
24000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Длина, м
29
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 с производительным бесколлекторным электроприводом рассчитан на монтаж и демонтаж резьбовых соединений во время выполнения широкого спектра работ профессионального или бытового уровня. Инструмент оснащается быстрозажимным патроном для крепления рабочих насадок и получает редуктор с 21 ступенью регулировки крутящего момента. Наибольший крутящий момент, развиваемый безударным шуруповертом, составляет 30 Н/м. При помощи дрели-шуруповерта с аккумуляторным питанием Bosch GSR 12V-30 вы сможете проделывать отверстия в заготовках из металла, пластика или древесины. Источником питания для инструмента выступает подключаемый к рукоятке аккумулятор в виде обоймы с выходным напряжением 12 В и емкостью 2 Ач. Вместе с укомплектованной кейсом моделью поставляются два таких аккумуляторных блока и совместимое ЗУ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G9000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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