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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG

5 Отзывы
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659796
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
см. ниже в описании
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
25350 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
26х25х9
Вес, кг.
1.95

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт AEG соединяет в себе мощь и легкость. С крутящим моментом 65 Нм даже плотные материалы больше не станут препятствием — дерево до 40 мм, металл и бетон до 13 мм поддаются без усилий. Быстрозажимной патрон ускоряет смену оснастки, а две скорости обеспечивают подходящий режим для разных задач. Весит всего 1,2 кг — работать удобно даже долгое время и на весу. Реверс расширяет возможности, а дополнительная рукоятка делает хват надёжным. Благодаря Li-Ion аккумулятору вы не привязаны к розетке и свободны в своих передвижениях по рабочей зоне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, всё работает. Беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Озоджон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне ничего, вот только батарейки нет в комплекте, а так очень мощный!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, выполняет свою функцию, сверлит и закручивает
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Amd

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер! Очень мощнный! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Был аккумулятор и зарядка, поэтому взял только тушку. Все режимы работают, нареканий нет. Спасибо продавцу.



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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
см. ниже в описании
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Кол-во ударов
25350 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт AEG соединяет в себе мощь и легкость. С крутящим моментом 65 Нм даже плотные материалы больше не станут препятствием — дерево до 40 мм, металл и бетон до 13 мм поддаются без усилий. Быстрозажимной патрон ускоряет смену оснастки, а две скорости обеспечивают подходящий режим для разных задач. Весит всего 1,2 кг — работать удобно даже долгое время и на весу. Реверс расширяет возможности, а дополнительная рукоятка делает хват надёжным. Благодаря Li-Ion аккумулятору вы не привязаны к розетке и свободны в своих передвижениях по рабочей зоне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, всё работает. Беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Озоджон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне ничего, вот только батарейки нет в комплекте, а так очень мощный!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, выполняет свою функцию, сверлит и закручивает
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
Amd

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер! Очень мощнный! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Был аккумулятор и зарядка, поэтому взял только тушку. Все режимы работают, нареканий нет. Спасибо продавцу.


Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная BSB18C2BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935472009 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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