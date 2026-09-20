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Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач

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Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
3 760 руб.  4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568255
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, удлинитель бит, биты - 6 шт., сверла - 6 шт., кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.7
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
30х23х9
Вес, кг.
1.9

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU SET4 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхностях, быстро вкручивать или извлекать крепеж.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, удлинитель бит, биты - 6 шт., сверла - 6 шт., кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8.7
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU SET4 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Инструмент помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхностях, быстро вкручивать или извлекать крепеж.


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Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная DEKO GCD12DU SET4 в кейсе + оснастка 13 шт, 12В, 2x2.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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