Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-0 26117 с рабочим напряжением 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т. п. Максимальный диаметр отверстий в металле составляет 13 мм, в древесине — 25 мм. Система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долговечность инструмента. Дрель-шуруповерт оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительном объекте, пригодится в процессе ремонта, сборки мебели и т. д.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — удобная и точная настройка позволяет эффективно работать с материалами разной жесткости.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — благодаря обрезиненному покрытию корпуса инструмент не скользит на любых поверхностях.
- Удобная смена оснастки — быстрозажимной патрон в сочетании с функцией блокировки шпинделя упрощает установку бит и сверл.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и снижает уровень вибраций.
- Малый вес 0,86 кг (без аккумулятора) — инструмент удобно удерживать на весу долгое время.
- Продуманная конструкция — специальный крюк позволяет подвешивать дрель на ре
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Теги товара: Двухскоростные
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-0 26117 с рабочим напряжением 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т. п. Максимальный диаметр отверстий в металле составляет 13 мм, в древесине — 25 мм. Система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долговечность инструмента. Дрель-шуруповерт оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительном объекте, пригодится в процессе ремонта, сборки мебели и т. д.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — удобная и точная настройка позволяет эффективно работать с материалами разной жесткости.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — благодаря обрезиненному покрытию корпуса инструмент не скользит на любых поверхностях.
- Удобная смена оснастки — быстрозажимной патрон в сочетании с функцией блокировки шпинделя упрощает установку бит и сверл.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и снижает уровень вибраций.
- Малый вес 0,86 кг (без аккумулятора) — инструмент удобно удерживать на весу долгое время.
- Продуманная конструкция — специальный крюк позволяет подвешивать дрель на ре
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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