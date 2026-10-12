Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita HP333DZ
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%5 340 руб. 8 136 руб.
В наличии
Код товара: 273424
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 340 руб. -34%
8 136 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х24х24
Вес, кг.
1.1
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita HP333DZ
Дрель-шуруповерт обладает щеточным двигателем и напряжением 10,8 В. Двухскоростной редуктор. Частота вращения шпинделя: 450/1700 об/мин. Комплектация: поставляется БЕЗ аккумулятора и зарядного устройства.
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Дрель-шуруповерт обладает щеточным двигателем и напряжением 10,8 В. Двухскоростной редуктор. Частота вращения шпинделя: 450/1700 об/мин. Комплектация: поставляется БЕЗ аккумулятора и зарядного устройства.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita HP333DZ - стоимость товара 5340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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