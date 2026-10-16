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Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
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Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
под биты
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
  • Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, упаковка
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
155
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
0.9
Высота, см
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х9
Вес, кг.
1

Описание товара Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

Дрель-шуруповерт Makita DTD156Z оборудована патроном под биты стандарта HEX и позволяет работать с крепежом в режиме вращательного удара. Регулировка крутящего момента дает возможность подбирать интенсивность вращения оснастки. Для улучшенной видимости реализована яркая подсветка. Модель Makita DTD156Z является аккумуляторным инструментом, при этом источник питания и устройство зарядки в комплекте не предусмотрены. Среди других особенностей инструмента отмечаются рукоятка с нескользящим прорезиненным покрытием и металлическая поясная клипса.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, упаковка
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
155
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
3000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
0.9
Высота, см
2.2
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DTD156Z оборудована патроном под биты стандарта HEX и позволяет работать с крепежом в режиме вращательного удара. Регулировка крутящего момента дает возможность подбирать интенсивность вращения оснастки. Для улучшенной видимости реализована яркая подсветка. Модель Makita DTD156Z является аккумуляторным инструментом, при этом источник питания и устройство зарядки в комплекте не предусмотрены. Среди других особенностей инструмента отмечаются рукоятка с нескользящим прорезиненным покрытием и металлическая поясная клипса.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4" - данный товар вы можете купить по цене 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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