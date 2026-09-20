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Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681466
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, бита, крепление на пояс, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
62
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
23.9
Высота, см
21.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной

Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ это профессиональная модель, не имеющая недостатков. Устройство безударного типа идеально подходит для просверливания отверстий и завинчивания различных крепежных соединений в деревянные, металлические или пластиковые поверхности. Благодаря быстрозажимному патрону процедура замены оснастки будет отличаться легкостью и быстротой. Щеточный двигатель с электронной защитой от перегрузок гарантирует продолжительный срок службы электроинструмента. Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ предусматривает две скорости вращения с максимальным числом оборотов холостого хода 1900 об/мин. Модель предусматривает возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. В режиме сверления вы сможете проделывать отверстия с максимальным диаметром 38 мм (древесина) или 13 мм (металл). Встроенный светодиод освещает рабочую зону перед устройством, благодаря чему вы сможете с комфортом работать с ним даже при недостатке освещения в помещении.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, бита, крепление на пояс, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
62
Макс. диаметр сверления дерева
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
23.9
Высота, см
21.7
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ это профессиональная модель, не имеющая недостатков. Устройство безударного типа идеально подходит для просверливания отверстий и завинчивания различных крепежных соединений в деревянные, металлические или пластиковые поверхности. Благодаря быстрозажимному патрону процедура замены оснастки будет отличаться легкостью и быстротой. Щеточный двигатель с электронной защитой от перегрузок гарантирует продолжительный срок службы электроинструмента. Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ предусматривает две скорости вращения с максимальным числом оборотов холостого хода 1900 об/мин. Модель предусматривает возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. В режиме сверления вы сможете проделывать отверстия с максимальным диаметром 38 мм (древесина) или 13 мм (металл). Встроенный светодиод освещает рабочую зону перед устройством, благодаря чему вы сможете с комфортом работать с ним даже при недостатке освещения в помещении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


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