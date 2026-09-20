Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z аккум. патрон:быстрозажимной
Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ это профессиональная модель, не имеющая недостатков. Устройство безударного типа идеально подходит для просверливания отверстий и завинчивания различных крепежных соединений в деревянные, металлические или пластиковые поверхности. Благодаря быстрозажимному патрону процедура замены оснастки будет отличаться легкостью и быстротой. Щеточный двигатель с электронной защитой от перегрузок гарантирует продолжительный срок службы электроинструмента. Дрель-шуруповерт Makita DDF482Z Без ЗУ и АКБ предусматривает две скорости вращения с максимальным числом оборотов холостого хода 1900 об/мин. Модель предусматривает возможность выбора одной из 20 ступеней крутящего момента. В режиме сверления вы сможете проделывать отверстия с максимальным диаметром 38 мм (древесина) или 13 мм (металл). Встроенный светодиод освещает рабочую зону перед устройством, благодаря чему вы сможете с комфортом работать с ним даже при недостатке освещения в помещении.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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