Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%5 900 руб. 8 500 руб.
В наличии
Код товара: 640583
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5 900 руб. -31%
8 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт - 1 шт, аккумулятор - 2 шт, быстрозарядное устройство - 1 шт, бита 50 мм, PH, PZ, - 1 шт, скоба поясная - 1 шт, кейс - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
90х210х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х11
Вес, кг.
3.5
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185-22 используется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет заворачивать с большим крутящим моментом и сверлить на высоких оборотах. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает простую и быструю замену расходного инструмента. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует лучшему контролю инструмента. Для того чтобы биты были всегда под рукой, в корпус встроен магнитный держатель. Дополнительный аккумулятор в комплекте помогает работать продолжительное время без перерывов .
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт - 1 шт, аккумулятор - 2 шт, быстрозарядное устройство - 1 шт, бита 50 мм, PH, PZ, - 1 шт, скоба поясная - 1 шт, кейс - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
90х210х230 мм
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-185-22 используется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Двухскоростной планетарный редуктор позволяет заворачивать с большим крутящим моментом и сверлить на высоких оборотах. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает простую и быструю замену расходного инструмента. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует лучшему контролю инструмента. Для того чтобы биты были всегда под рукой, в корпус встроен магнитный держатель. Дополнительный аккумулятор в комплекте помогает работать продолжительное время без перерывов .
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Достоинства:
Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
все замечательно, спасибо продавцу, надеемся что оправдает ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в коробке, рассчитывала на бардачок, тк заказывала в подарок. В работе не видела, но при полном небольшом комплекте как заявлено)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Достоинства:
Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены, хороший товар
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22) - стоимость товара 5900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-185-22)
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Достоинства:
Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
все замечательно, спасибо продавцу, надеемся что оправдает ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в коробке, рассчитывала на бардачок, тк заказывала в подарок. В работе не видела, но при полном небольшом комплекте как заявлено)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Достоинства:
Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены, хороший товар