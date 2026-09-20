Дрель аккумуляторная Zitrek Green 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, бита, кейс)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность, Вт
15
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568223
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность, Вт
15
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель аккумуляторная, литиевый аккумулятор 1,5 Ач, двухсторонняя бита, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, кейс пластиковый
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7
Длина, м
25
Высота, см
27.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
28х25х7
Вес, кг.
1.58
Описание товара Дрель аккумуляторная Zitrek Green 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, бита, кейс)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения.
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Теги товара: Безударные
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность, Вт
15
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель аккумуляторная, литиевый аккумулятор 1,5 Ач, двухсторонняя бита, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, кейс пластиковый
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
1
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7
Длина, м
25
Высота, см
27.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li 063-4072 предназначена для строительных, слесарно-монтажных работ. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Зажимной патрон 3/8 дюйма подходит для самых разных областей применения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Дрель аккумуляторная Zitrek Green 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, бита, кейс) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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