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Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
под биты
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
  • Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639627
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
9 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, шуруповерт, клипса держатель на ремень, документация, коробка
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
170
Импульсный режим
да
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3600 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
16.8
Высота, см
7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4"

Шуруповерт Makita DTD153Z Без ЗУ и АКБ с прочным корпусом небольшой длины укомплектован стабильным в работе бесщеточным двигателем с внушительным рабочим ресурсом. Инструмент привлекает продуманной эргономикой рукояти, снабженной противоскользящими резиновыми накладками, и удобным расположением клавиш управления. Например, для включения реверса вам не придется снимать руку с рукоятки. Поддерживая работу в ударном режиме, данная модель развивает крутящий момент до 170 Нм и не оставляет ни единого шанса тугому крепежу. Направленный в рабочую зону светодиод шуруповерта Makita DTD153Z упрощает выполнение как крепежных, так и сверлильных операций при недостаточном освещении. Инструмент снабжен патроном под биты, допускающим подключение оснастки с шестигранным хвостовиком шириной 6.35 мм. Он поставляется без совместимой литий-ионной АКБ и зарядного адаптера для нее.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, шуруповерт, клипса держатель на ремень, документация, коробка
Тип патрона
под биты
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
170
Импульсный режим
да
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3600 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
16.8
Высота, см
7.9
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт Makita DTD153Z Без ЗУ и АКБ с прочным корпусом небольшой длины укомплектован стабильным в работе бесщеточным двигателем с внушительным рабочим ресурсом. Инструмент привлекает продуманной эргономикой рукояти, снабженной противоскользящими резиновыми накладками, и удобным расположением клавиш управления. Например, для включения реверса вам не придется снимать руку с рукоятки. Поддерживая работу в ударном режиме, данная модель развивает крутящий момент до 170 Нм и не оставляет ни единого шанса тугому крепежу. Направленный в рабочую зону светодиод шуруповерта Makita DTD153Z упрощает выполнение как крепежных, так и сверлильных операций при недостаточном освещении. Инструмент снабжен патроном под биты, допускающим подключение оснастки с шестигранным хвостовиком шириной 6.35 мм. Он поставляется без совместимой литий-ионной АКБ и зарядного адаптера для нее.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4" - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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