Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт Makita DTD153Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
Шуруповерт Makita DTD153Z Без ЗУ и АКБ с прочным корпусом небольшой длины укомплектован стабильным в работе бесщеточным двигателем с внушительным рабочим ресурсом. Инструмент привлекает продуманной эргономикой рукояти, снабженной противоскользящими резиновыми накладками, и удобным расположением клавиш управления. Например, для включения реверса вам не придется снимать руку с рукоятки. Поддерживая работу в ударном режиме, данная модель развивает крутящий момент до 170 Нм и не оставляет ни единого шанса тугому крепежу. Направленный в рабочую зону светодиод шуруповерта Makita DTD153Z упрощает выполнение как крепежных, так и сверлильных операций при недостаточном освещении. Инструмент снабжен патроном под биты, допускающим подключение оснастки с шестигранным хвостовиком шириной 6.35 мм. Он поставляется без совместимой литий-ионной АКБ и зарядного адаптера для нее.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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