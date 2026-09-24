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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22)

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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
15
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721206
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22)
9 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Бесщеточная дрель-шуруповерт, Аккумулятор - 2 шт, Зарядное устройство, Инструкция, Сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Бесщеточная дрель-шуруповерт, Аккумулятор - 2 шт, Зарядное устройство, Инструкция, Сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
15
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CBS-65-22) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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