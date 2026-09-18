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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273420
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z

Новый мотор обеспечивает большую мощность и производительность. Три режима работы, включая режим сверления с ударом. Источник питания - 18В Li-Ion батарея. Поставляется без батарей. Совместима с батареями повышенной емкости. Два скоростных режима - 0-600/1900 об/мин. Крутящий момент - 62/36 Нм. Патрон быстрозажимной. Макс. диаметр сверления в дереве/стали/кирпиче - 38/13/13 мм.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Makita DHP482Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Новый мотор обеспечивает большую мощность и производительность. Три режима работы, включая режим сверления с ударом. Источник питания - 18В Li-Ion батарея. Поставляется без батарей. Совместима с батареями повышенной емкости. Два скоростных режима - 0-600/1900 об/мин. Крутящий момент - 62/36 Нм. Патрон быстрозажимной. Макс. диаметр сверления в дереве/стали/кирпиче - 38/13/13 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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