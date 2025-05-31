Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%8 420 руб. 13 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 476352
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, крючок, дополнительная рукоятка, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22
Высота, см
52.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х22х10
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485Z используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, крючок, дополнительная рукоятка, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22
Высота, см
52.6
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485Z используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Аккумуляторы быстро разряжаются, причём оба. Для бытовых нужд, пару-тройку раз что-то закрутить пойдёт. А вот для постоянной работы не рекомендовала бы. Много насадок и сам приятный не большой и не тяжёлый.
Достоинства:
Комментарий:
Ну давайте так, для Макиты за 2-3 тысячи это прям хорошо. Не понял насчет третьего режима ударного где он, но опять же не сильно сложные стены прошел под дюбеля 5. Не сказать, что я от биток ждал большего за эту цену)) это после пары саморезов. Так что заказывайте отдельно хорошие биты сразу - в наборе они из плавленого сыра сделаны. Для домашних условий - за глаза, советую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шуруповерт, проверяли, работает, 2 аккумулятора и в подарок пришёл перчатки. Спасибо Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ну это просто отлично, всё просто супер, спасибо вам большое, за такой комплект
Достоинства:
Комментарий:
Добротный шуруповерт) спасибо за подарок
Достоинства:
Комментарий:
Ставлю 4 звезды, сверла которые шли в комплекте как будто пластиковые, сломались от небольшой нагрузки, сам шуруповëрт вроде нормальный
Достоинства:
Комментарий:
только начала работать и биты отслужили
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в упаковке , хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Маленький чемоданчик, нужный инструмент для дома
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы всё в норме,в работе не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
хороший Шурик,мне понравился,удобно пользоваться,легкий,материал конечно не оригинальный,но все работает,к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги норм не ждите профессионального инструмента
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё работает на холостых надо будет попробовать в нагрузку
Достоинства:
Комментарий:
дрель шуруповёрт на аккумуляторе намного лучше чем обычный шуруповёрт который может работать от сети.товар получен согласно описанию,рекомендую всем приобрести.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца пришёл быстро спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Набор-бомба! Но пока не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
вопросов нет, шуруповерт пришел целым
Достоинства:
Комментарий:
давно думал купить такой шуруповерт давсе как то не досуг было вроде как старый работает и ладно но он сломался и вот вуаля взял новый какой хотел и не пожалел удобный в работе батареи держат хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар и набор хороший
Достоинства:
Комментарий:
дешево и практично,понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Все соответствует описанию. Проверил, все работает,претензий к товару нет. Спасибо ! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
не положили ещё одну деталь,а вообще хорошо
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Аккумуляторы быстро разряжаются, причём оба. Для бытовых нужд, пару-тройку раз что-то закрутить пойдёт. А вот для постоянной работы не рекомендовала бы. Много насадок и сам приятный не большой и не тяжёлый.
Достоинства:
Комментарий:
Ну давайте так, для Макиты за 2-3 тысячи это прям хорошо. Не понял насчет третьего режима ударного где он, но опять же не сильно сложные стены прошел под дюбеля 5. Не сказать, что я от биток ждал большего за эту цену)) это после пары саморезов. Так что заказывайте отдельно хорошие биты сразу - в наборе они из плавленого сыра сделаны. Для домашних условий - за глаза, советую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шуруповерт, проверяли, работает, 2 аккумулятора и в подарок пришёл перчатки. Спасибо Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ну это просто отлично, всё просто супер, спасибо вам большое, за такой комплект
Достоинства:
Комментарий:
Добротный шуруповерт) спасибо за подарок
Достоинства:
Комментарий:
Ставлю 4 звезды, сверла которые шли в комплекте как будто пластиковые, сломались от небольшой нагрузки, сам шуруповëрт вроде нормальный
Достоинства:
Комментарий:
только начала работать и биты отслужили
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в упаковке , хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Маленький чемоданчик, нужный инструмент для дома
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы всё в норме,в работе не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
хороший Шурик,мне понравился,удобно пользоваться,легкий,материал конечно не оригинальный,но все работает,к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги норм не ждите профессионального инструмента
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё работает на холостых надо будет попробовать в нагрузку
Достоинства:
Комментарий:
дрель шуруповёрт на аккумуляторе намного лучше чем обычный шуруповёрт который может работать от сети.товар получен согласно описанию,рекомендую всем приобрести.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца пришёл быстро спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Набор-бомба! Но пока не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
вопросов нет, шуруповерт пришел целым
Достоинства:
Комментарий:
давно думал купить такой шуруповерт давсе как то не досуг было вроде как старый работает и ладно но он сломался и вот вуаля взял новый какой хотел и не пожалел удобный в работе батареи держат хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар и набор хороший
Достоинства:
Комментарий:
дешево и практично,понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Все соответствует описанию. Проверил, все работает,претензий к товару нет. Спасибо ! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
не положили ещё одну деталь,а вообще хорошо