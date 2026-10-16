Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт Makita DTD157Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
Ударный шуруповерт Makita DTD157Z, Без ЗУ, Без АКБ обеспечивает повышенную эффективность работы с крепежом. Особенностью модели является наличие A-режима, позволяющего задействовать сниженную скорость вращения в начале закручивания саморезов. Возможно использование двух скоростей. На первой скорости максимальная частота вращения составляет 1300 оборотов в минуту, а на второй – 3000 оборотов в минуту. Инструмент характеризуется значительным (140 Н·м) максимальным крутящим моментом. Работу в условиях ограниченной освещенности упрощает светодиодная подсветка. Высокую надежность фиксации бит гарантирует патрон с шестигранником. Шуруповерт Makita DTD157Z, Без ЗУ, Без АКБ получает питание от 18-вольтового литий-ионного аккумулятора. Инструмент оснащен удобной прорезиненной рукояткой. Невысокая (1.5 кг вместе с аккумулятором) масса шуруповерта делает работу комфортной. Батарея и зарядное устройство не входят в комплектацию инструмента.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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