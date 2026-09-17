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Дрель DeWalt DWD014S купить с доставкой в Москве
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Дрель DeWalt DWD014S

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Дрель DeWalt DWD014S - фото 1
Дрель DeWalt DWD014S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель безударная
  • Дрель DeWalt DWD014S - фото 1
  • Дрель DeWalt DWD014S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127563
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель безударная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х5
Вес, кг.
1.9

Описание товара Дрель DeWalt DWD014S

Применяется для работ по сверлению отверстий в дереве или стали. Также может использоваться как шуруповерт за счет функции реверса. Прочная конструкция увеличивает срок службы дрели. Компактные размеры и небольшой вес делают работу более легкой и удобной.

Видео:

Видеообзор на Дрель DeWalt DWD014S

Видеообзор Дрель DeWalt DWD014S



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Отзывы о товаре Дрель DeWalt DWD014S




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель безударная
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для работ по сверлению отверстий в дереве или стали. Также может использоваться как шуруповерт за счет функции реверса. Прочная конструкция увеличивает срок службы дрели. Компактные размеры и небольшой вес делают работу более легкой и удобной.

Видео:

Видеообзор на Дрель DeWalt DWD014S

Видеообзор Дрель DeWalt DWD014S



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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