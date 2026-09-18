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Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020)

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Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) - фото 1
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) - фото 2
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) - фото 1
  • Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) - фото 2
  • Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
9 610 руб.  16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264731
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020)

Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li подходит для сверления и заворачивания шурупов. Высокая производительность и большой крутящий момент.



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Отзывы о товаре Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li (06019G8020)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт аккумуляторный Bosch GSR 120 Li подходит для сверления и заворачивания шурупов. Высокая производительность и большой крутящий момент.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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