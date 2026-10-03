Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4"
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4"
Шуруповерт Makita DTD153ZJ Без ЗУ и АКБ рассчитан на профессиональную и быструю работу с самым разным крепежом. Специальная оптимизированная конструкция и выдающиеся технические возможности делают этот шуруповерт незаменимым при ремонтах любой сложности и объема. Ведь этот шуруповерт обладает очень сильным крутящим моментом в 170 Н/м, а на холостом ходу способен совершать до 3400 оборотов в минуту. Работает Makita DTD153ZJ Без ЗУ и АКБ при напряжении в 18 В. Питается это агрегат от литий-ионного (Li-ion) аккумулятора, что делает его еще более легким, значительно увеличивает время полезной работы и гарантирует многократную эффективную перезарядку. А если необходимо поработать в неосвещенных местах вам не потребуется специальный фонарик и устройство для его крепления: ведь в Makita DTD153ZJ уже встроена система подсветки. Для комфортной переноски в комплекте прилагается прочный кейс с удобной ручкой. Весит данный агрегат всего 1.3 килограмма, а благодаря прилагающейся в комплекте клипсе его легко можно подвесить на ремне, чтобы моментально использовать в нужный момент, не тратя силы и время на лишние движения.
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