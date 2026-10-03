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Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4" купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4"

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Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 1
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 2
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 3
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 4
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 5
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 6
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 7
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 8
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 9
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 10
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 11
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 12
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 13
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 14
  • Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639628
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
40х29х17
Вес, кг.
1.3

Описание товара Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4"

Шуруповерт Makita DTD153ZJ Без ЗУ и АКБ рассчитан на профессиональную и быструю работу с самым разным крепежом. Специальная оптимизированная конструкция и выдающиеся технические возможности делают этот шуруповерт незаменимым при ремонтах любой сложности и объема. Ведь этот шуруповерт обладает очень сильным крутящим моментом в 170 Н/м, а на холостом ходу способен совершать до 3400 оборотов в минуту. Работает Makita DTD153ZJ Без ЗУ и АКБ при напряжении в 18 В. Питается это агрегат от литий-ионного (Li-ion) аккумулятора, что делает его еще более легким, значительно увеличивает время полезной работы и гарантирует многократную эффективную перезарядку. А если необходимо поработать в неосвещенных местах вам не потребуется специальный фонарик и устройство для его крепления: ведь в Makita DTD153ZJ уже встроена система подсветки. Для комфортной переноски в комплекте прилагается прочный кейс с удобной ручкой. Весит данный агрегат всего 1.3 килограмма, а благодаря прилагающейся в комплекте клипсе его легко можно подвесить на ремне, чтобы моментально использовать в нужный момент, не тратя силы и время на лишние движения.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DTD153ZJ аккум. патрон:шестигр.1/4"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Шуруповерт Makita DTD153ZJ Без ЗУ и АКБ рассчитан на профессиональную и быструю работу с самым разным крепежом. Специальная оптимизированная конструкция и выдающиеся технические возможности делают этот шуруповерт незаменимым при ремонтах любой сложности и объема. Ведь этот шуруповерт обладает очень сильным крутящим моментом в 170 Н/м, а на холостом ходу способен совершать до 3400 оборотов в минуту. Работает Makita DTD153ZJ Без ЗУ и АКБ при напряжении в 18 В. Питается это агрегат от литий-ионного (Li-ion) аккумулятора, что делает его еще более легким, значительно увеличивает время полезной работы и гарантирует многократную эффективную перезарядку. А если необходимо поработать в неосвещенных местах вам не потребуется специальный фонарик и устройство для его крепления: ведь в Makita DTD153ZJ уже встроена система подсветки. Для комфортной переноски в комплекте прилагается прочный кейс с удобной ручкой. Весит данный агрегат всего 1.3 килограмма, а благодаря прилагающейся в комплекте клипсе его легко можно подвесить на ремне, чтобы моментально использовать в нужный момент, не тратя силы и время на лишние движения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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