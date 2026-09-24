Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211)
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал Т7 20 В, 100 Нм, без АКБ DB-211 – инструмент высокого технологического уровня с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Легко может использоваться в качестве ледоруба для сверления льда для при зимней рыбалке. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций); низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи; высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению; контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов; отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений; повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Ультра технологичный инструмент с крутящим моментом 100 Нм для самых тяжелых работ. Усиленный двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для передачи значительного крутящего момента. Быстрозажимной одномуфтовый металлический патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке. Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Подсветка рабочего места не перекрывается патроном. Скоба крепления на поясе и битодержатель устанавливаются с любой стороны инструмента. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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