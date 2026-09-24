Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CBS-165-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Ударный механизм
да
Питание
1 АКБ LMS 2 А·ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб.
В наличии
Код товара: 721204
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8 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, Аккумулятор, Зарядное устройство, Инструкция, Коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Задний ход
да
Питание
1 АКБ LMS 2 А·ч
Ширина, см
30
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х10
Вес, кг.
3.4
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CBS-165-21)
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CBS-165-21)
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, Аккумулятор, Зарядное устройство, Инструкция, Коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Задний ход
да
Питание
1 АКБ LMS 2 А·ч
Ширина, см
30
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CBS-165-21)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CBS-165-21) - стоимость товара 8600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CBS-165-21)