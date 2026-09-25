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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A)

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб. 
Начислим 706 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A)
11 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
да
Комплектация
- Дрель-шуруповерт - 2 аккумулятора 2.0 Ah,- Зарядное устройство (1 час зарядки)- Кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
390Х110Х305 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х9
Вес, кг.
2.03

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A)

Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт с двумя скоростями Мощность и удобство для повседневных задач Дрель-шуруповерт DL 6280 — это высокопроизводительный инструмент, идеально подходящий для сверления и закручивания шурупов. Благодаря бесщеточному двигателю и продуманной конструкции, этот инструмент обеспечивает высокую мощность, долговечность и удобство в использовании. Основные особенности: Бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у классических щеточных двигателей. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм быстрозажимной патрон — надежная фиксация оснастки. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Светодиодная подсветка — улучшенная видимость рабочей зоны даже в слабоосвещенных местах. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Литий-ионная технология — отсутствие эффекта памяти и саморазряда, инструмент всегда готов к использованию. Преимущества: Высокий крутящий момент — для легкого сверления и закручивания шурупов. Компактный и легкий дизайн — удобство работы в труднодоступных местах. Универсальность — подходит для широкого спектра задач, от домашнего ремонта до профессионального использования.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A)




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
да
Комплектация
- Дрель-шуруповерт - 2 аккумулятора 2.0 Ah,- Зарядное устройство (1 час зарядки)- Кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
390Х110Х305 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт с двумя скоростями Мощность и удобство для повседневных задач Дрель-шуруповерт DL 6280 — это высокопроизводительный инструмент, идеально подходящий для сверления и закручивания шурупов. Благодаря бесщеточному двигателю и продуманной конструкции, этот инструмент обеспечивает высокую мощность, долговечность и удобство в использовании. Основные особенности: Бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у классических щеточных двигателей. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм быстрозажимной патрон — надежная фиксация оснастки. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Светодиодная подсветка — улучшенная видимость рабочей зоны даже в слабоосвещенных местах. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Литий-ионная технология — отсутствие эффекта памяти и саморазряда, инструмент всегда готов к использованию. Преимущества: Высокий крутящий момент — для легкого сверления и закручивания шурупов. Компактный и легкий дизайн — удобство работы в труднодоступных местах. Универсальность — подходит для широкого спектра задач, от домашнего ремонта до профессионального использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A) - этот товар вы можете купить по цене 11920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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