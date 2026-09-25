Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A)
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)+ ЗУ(2.4A)
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт с двумя скоростями Мощность и удобство для повседневных задач Дрель-шуруповерт DL 6280 — это высокопроизводительный инструмент, идеально подходящий для сверления и закручивания шурупов. Благодаря бесщеточному двигателю и продуманной конструкции, этот инструмент обеспечивает высокую мощность, долговечность и удобство в использовании. Основные особенности: Бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у классических щеточных двигателей. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм быстрозажимной патрон — надежная фиксация оснастки. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Светодиодная подсветка — улучшенная видимость рабочей зоны даже в слабоосвещенных местах. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Литий-ионная технология — отсутствие эффекта памяти и саморазряда, инструмент всегда готов к использованию. Преимущества: Высокий крутящий момент — для легкого сверления и закручивания шурупов. Компактный и легкий дизайн — удобство работы в труднодоступных местах. Универсальность — подходит для широкого спектра задач, от домашнего ремонта до профессионального использования.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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