Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600984000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346011
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х16
Вес, кг.
1.9
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600984000)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (600984000) Легкая и компактная дрель-шуруповерт — укороченная конструкция для универсального применения Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона Встроенная подсветка для освещения рабочего места С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (600984000) Легкая и компактная дрель-шуруповерт — укороченная конструкция для универсального применения Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона Встроенная подсветка для освещения рабочего места С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS (600984000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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