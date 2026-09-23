Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-125-22 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Высокий крутящий момент позволяет использовать инструмент для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Бесключевой одномуфтовый патрон обеспечивает высокую скорость замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Рукоятка с противоскользящей накладкой помогает лучше контролировать инструмент в процессе работы. Два аккумулятора в комплекте способствуют продолжительной работе без простоев . Высокий крутящий момент – для широкого спектра крепежа до 6 мм Бесключевой одномуфтовый патрон – быстрая замена оснастки Электронный тормоз двигателя – исключает выбег при остановке Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Регулировка крутящего момента – для широкого спектра применения Многофункциональный выключатель – управление всеми режимами работы двигателя Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Два аккумулятора в комплекте ЗУБР ДШЛ-125-22 – для продолжительной работы без простоев Единая аккумуляторная система С1-12 В – для применения с множеством инструментов Кейс в комплекте – для надежного хранения и переноски инструмента Дрель-шуруповерт Аккумулятор – 2 шт. Быстрозарядное устройство Бита 50 мм (PH, PZ) Руководство по эксплуатации Кейс
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч),...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18В аккум. патрон:быстрозажимно...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитВинтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный...
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-2) STEHER 12 В, 35 Н...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS)...
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (ДШ-40-21...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, без А...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (...
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ...
-
В наличииЦена 5 580 руб. 8 400 руб.1395 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бе...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч),кейс (ДШЛ-125-22)