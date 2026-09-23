Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
В наличии
Код товара: 637972
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Загружаем...
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Загружаем...
3 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, бита, скоба, инструкция
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
20
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х8
Вес, кг.
1.14
Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200)
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER 20В, без АКБ CDB-200 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит). Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Подсветка рабочей зоны упрощает выполнение процессов в условиях недостаточной освещенности.
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, бита, скоба, инструкция
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
20
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER 20В, без АКБ CDB-200 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит). Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Подсветка рабочей зоны упрощает выполнение процессов в условиях недостаточной освещенности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) - стоимость товара 3820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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