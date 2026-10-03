Top.Mail.Ru
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 4
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 5
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 6
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 7
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 8
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 9
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 10
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 11
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 12
Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 4
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 5
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 6
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 7
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 8
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 9
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 10
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 11
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 12
  • Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4&quot; (кейс в комплекте) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641129
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х13
Вес, кг.
1.3

Описание товара Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)

Шуруповерт Makita DTD156RFE с автономной работой от аккумулятора исключает необходимость питания от электросети, что обеспечивает удобную работу при откручивании и закручивании крепежа. Функция реверса с обратным вращением облегчает извлечение биты при заклинивании. Инструмент оснащен шестигранным патроном стандарта HEX 1/4 дюйма. Подсветка ярко освещает рабочую область и улучшает видимость в труднодоступных местах. Рукоятка с нескользящей прорезиненной накладкой гарантирует комфортный хват. В комплекте с шуруповертом Makita DTD156RFE поставляются крепление на пояс, 2 аккумулятора со слайдерным фиксатором, зарядное устройство и кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт Makita DTD156RFE с автономной работой от аккумулятора исключает необходимость питания от электросети, что обеспечивает удобную работу при откручивании и закручивании крепежа. Функция реверса с обратным вращением облегчает извлечение биты при заклинивании. Инструмент оснащен шестигранным патроном стандарта HEX 1/4 дюйма. Подсветка ярко освещает рабочую область и улучшает видимость в труднодоступных местах. Рукоятка с нескользящей прорезиненной накладкой гарантирует комфортный хват. В комплекте с шуруповертом Makita DTD156RFE поставляются крепление на пояс, 2 аккумулятора со слайдерным фиксатором, зарядное устройство и кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...