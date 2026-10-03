Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт Makita DTD156RFE аккум. патрон:шестигр.1/4" (кейс в комплекте)
Шуруповерт Makita DTD156RFE с автономной работой от аккумулятора исключает необходимость питания от электросети, что обеспечивает удобную работу при откручивании и закручивании крепежа. Функция реверса с обратным вращением облегчает извлечение биты при заклинивании. Инструмент оснащен шестигранным патроном стандарта HEX 1/4 дюйма. Подсветка ярко освещает рабочую область и улучшает видимость в труднодоступных местах. Рукоятка с нескользящей прорезиненной накладкой гарантирует комфортный хват. В комплекте с шуруповертом Makita DTD156RFE поставляются крепление на пояс, 2 аккумулятора со слайдерным фиксатором, зарядное устройство и кейс.
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