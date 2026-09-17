Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796P2
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
70
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд./мин.
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Высота, см
21.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
44х36х12
Вес, кг.
4.85
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796P2
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт. Имеет 15 ступеней крутящего момента и электронную регулировку скорости. Светодиодная трехрежимная подсветка. Вес инструмента - 1.8 кг.
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796P2
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
70
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд./мин.
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Высота, см
21.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт. Имеет 15 ступеней крутящего момента и электронную регулировку скорости. Светодиодная трехрежимная подсветка. Вес инструмента - 1.8 кг.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796P2
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD796P2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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