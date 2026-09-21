Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch представляет собой мощный и универсальный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач, связанных со сверлением и завинчиванием. Компактные размеры (ширина 37 см, высота 22,5 см и длина 19,4 см) и вес 2,3 кг делают этот инструмент удобным в использовании и транспортировке. Инструмент оснащен двумя скоростями работы, что позволяет оптимально подобрать режим в зависимости от материала и характера задачи. Быстрозажимной патрон с возможностью установки сверл диаметром от 1.5 мм до 13 мм обеспечивает легкость и скорость замены оснастки. Максимальный крутящий момент в 110 Нм делает возможным эффективное выполнение даже сложных задач, например, сверление отверстий в бетоне диаметром до 16 мм. Встроенная лампа точечной подсветки значительно облегчает работу в условиях недостаточного освещения, а дополнительная рукоятка обеспечивает максимальный контроль и удобство при выполнении сложных работ. Дрель-шуруповерт также оснащен бесщеточным двигателем, обеспечивающим длительный срок службы и высокую эффективность работы. При этом инструмент способен сверлить отверстия в дереве диаметром до 82 мм и в металле до 13 мм, что расширяет его функциональные возможности и делает отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Этот надежный и производительный инструмент от Bosch станет незаменимым помощником в любом строительном или ремонтном проекте.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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