Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 1
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 2
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 3
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 4
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 5
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 6
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 7
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 8
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
82
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
16
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710543
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
кейс, аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
110
Макс. диаметр сверления дерева
82
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
16
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
37
Длина, см
19.4
Высота, см
22.5
Страна производитель
Малайзия
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
44х37х36
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C)

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch представляет собой мощный и универсальный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач, связанных со сверлением и завинчиванием. Компактные размеры (ширина 37 см, высота 22,5 см и длина 19,4 см) и вес 2,3 кг делают этот инструмент удобным в использовании и транспортировке. Инструмент оснащен двумя скоростями работы, что позволяет оптимально подобрать режим в зависимости от материала и характера задачи. Быстрозажимной патрон с возможностью установки сверл диаметром от 1.5 мм до 13 мм обеспечивает легкость и скорость замены оснастки. Максимальный крутящий момент в 110 Нм делает возможным эффективное выполнение даже сложных задач, например, сверление отверстий в бетоне диаметром до 16 мм. Встроенная лампа точечной подсветки значительно облегчает работу в условиях недостаточного освещения, а дополнительная рукоятка обеспечивает максимальный контроль и удобство при выполнении сложных работ. Дрель-шуруповерт также оснащен бесщеточным двигателем, обеспечивающим длительный срок службы и высокую эффективность работы. При этом инструмент способен сверлить отверстия в дереве диаметром до 82 мм и в металле до 13 мм, что расширяет его функциональные возможности и делает отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Этот надежный и производительный инструмент от Bosch станет незаменимым помощником в любом строительном или ремонтном проекте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
кейс, аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
110
Макс. диаметр сверления дерева
82
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
16
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
37
Длина, см
19.4
Высота, см
22.5
Страна производитель
Малайзия
Доп. рукоятка
да
Описание
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch представляет собой мощный и универсальный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач, связанных со сверлением и завинчиванием. Компактные размеры (ширина 37 см, высота 22,5 см и длина 19,4 см) и вес 2,3 кг делают этот инструмент удобным в использовании и транспортировке. Инструмент оснащен двумя скоростями работы, что позволяет оптимально подобрать режим в зависимости от материала и характера задачи. Быстрозажимной патрон с возможностью установки сверл диаметром от 1.5 мм до 13 мм обеспечивает легкость и скорость замены оснастки. Максимальный крутящий момент в 110 Нм делает возможным эффективное выполнение даже сложных задач, например, сверление отверстий в бетоне диаметром до 16 мм. Встроенная лампа точечной подсветки значительно облегчает работу в условиях недостаточного освещения, а дополнительная рукоятка обеспечивает максимальный контроль и удобство при выполнении сложных работ. Дрель-шуруповерт также оснащен бесщеточным двигателем, обеспечивающим длительный срок службы и высокую эффективность работы. При этом инструмент способен сверлить отверстия в дереве диаметром до 82 мм и в металле до 13 мм, что расширяет его функциональные возможности и делает отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Этот надежный и производительный инструмент от Bosch станет незаменимым помощником в любом строительном или ремонтном проекте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G010C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...