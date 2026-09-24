Винтоверт DeWalt DCF850P2T-QW
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Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
3
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722633
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 5 Ач 2 шт, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
206.2
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
35
Длина, см
44
Высота, см
12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х12
Вес, кг.
4.43
Описание товара Винтоверт DeWalt DCF850P2T-QW
Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt DCF850 обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Работает с литий-ионным аккумулятором напряжением 18 В.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 5 Ач 2 шт, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
3
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
206.2
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
35
Длина, см
44
Высота, см
12.4
Страна производитель
Китай
Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt DCF850 обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Работает с литий-ионным аккумулятором напряжением 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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