Набор электроинструментов DeWalt DCK200MP2T-QW
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Характеристики
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722642
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, шуруповерт, АКБ, зарядное устройство, кейс
Электронная регулировка частоты вращения
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33.5
Длина, м
44
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х16
Вес, кг.
6.39
Описание товара Набор электроинструментов DeWalt DCK200MP2T-QW
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию инструментов, в том числе дрель-шуруповерт DCD85ME (на базе DCD850) и шуруповерт DCF85M (на базе DCF805). Инструмент оформлен в стилистике McLaren под карбон, выглядит эффектно. В комплект входят два аккумуляторa McLaren Edition 18V 5 Ач и зарядное устройство. Набор поставляется в кейсе TSTAK черного цвета.
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Бренд
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, шуруповерт, АКБ, зарядное устройство, кейс
Электронная регулировка частоты вращения
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33.5
Длина, м
44
Высота, см
30
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Страна производитель
Китай
Всемирно известный бренд DeWALT стал официальным партнером по поставке инструментов для команды McLaren Formula 1. В знак дружеских отношений компания DeWALT недавно выпустила лимитированную серию инструментов, в том числе дрель-шуруповерт DCD85ME (на базе DCD850) и шуруповерт DCF85M (на базе DCF805). Инструмент оформлен в стилистике McLaren под карбон, выглядит эффектно. В комплект входят два аккумуляторa McLaren Edition 18V 5 Ач и зарядное устройство. Набор поставляется в кейсе TSTAK черного цвета.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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