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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW

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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 1
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 2
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 3
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 4
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 5
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 1
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 2
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 3
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 4
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 5
  • Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722616
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор POWERSTACK 5 Ач 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
3
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
169
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
38250 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33
Длина, м
44
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
44х33х17
Вес, кг.
5.95

Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW

Новый флагман DEWALT 2024 года выпуска самая мощная ударная-дрель шуруповерт линейки 18V XR. Оснащена системой ANTI-ROTATION, которая фиксирует вращательное движение инструмента и блокирует его, если его интенсивность становится некомфортной для оператора. В этот момент загорается красный светодиодный индикатор. Мощность инструмента совмещена с превосходной эргономикой и компактными размерами модель имеет наименьшую длину корпуса в своем классе. Для освещения рабочей зоны предусмотрена трёхпозиционная подсветка. Бесщеточный двигатель надежен и производителен, позволяет просверлить до 275 отверстий на одном заряде аккумулятора (при использовании батареи DCB2108).



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD1007H2T-QW




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Дрель аккумуляторная ударная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор POWERSTACK 5 Ач 2 шт, зарядное устройство, дополнительная рукоятка, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
3
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
169
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
38250 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
33
Длина, м
44
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Новый флагман DEWALT 2024 года выпуска самая мощная ударная-дрель шуруповерт линейки 18V XR. Оснащена системой ANTI-ROTATION, которая фиксирует вращательное движение инструмента и блокирует его, если его интенсивность становится некомфортной для оператора. В этот момент загорается красный светодиодный индикатор. Мощность инструмента совмещена с превосходной эргономикой и компактными размерами модель имеет наименьшую длину корпуса в своем классе. Для освещения рабочей зоны предусмотрена трёхпозиционная подсветка. Бесщеточный двигатель надежен и производителен, позволяет просверлить до 275 отверстий на одном заряде аккумулятора (при использовании батареи DCB2108).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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