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Характеристики
Тип товара
Набор аккумуляторного инструмента
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722643
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Описание товара Набор электроинструментов DeWalt DCK2020P2T-QW
Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%. Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки. Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли. Быстрозажимная гайка позволяет установить оснастку без ключа. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений. Эргономичный дизайн корпуса, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений. 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера. Износостойкий бесщёточный двигатель “Brushless” обеспечивает высокую производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щёточного узла. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой обеспечивающий полный контроль над инструментом. Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной серии XR разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы. Яркая LED подсветка, расположенная у основания, позволяет работать при слабой освещенности в режиме "Фонарь" в течение 20 минут свечение равно 77 люмен. Новая форма Li-ion сдвижного аккумулятора обеспечивает лучшую устойчивость в вертикальном положении. Очень компактный и лёгкий корпус позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве
Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%. Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки. Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли. Быстрозажимная гайка позволяет установить оснастку без ключа. Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений. Эргономичный дизайн корпуса, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений. 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и с шурупами разного размера. Износостойкий бесщёточный двигатель “Brushless” обеспечивает высокую производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щёточного узла. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой обеспечивающий полный контроль над инструментом. Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной серии XR разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы. Яркая LED подсветка, расположенная у основания, позволяет работать при слабой освещенности в режиме "Фонарь" в течение 20 минут свечение равно 77 люмен. Новая форма Li-ion сдвижного аккумулятора обеспечивает лучшую устойчивость в вертикальном положении. Очень компактный и лёгкий корпус позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве
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