Шуруповерт DeWalt DCF620P2K-QW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722667
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 5 Ач - 2 шт., зарядное устройство, ленточная насадка, бита - 2 шт., кейс TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Блокировка шпинделя
Нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
34
Длина, см
44.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х16
Вес, кг.
5.98
Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF620P2K-QW
Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Высокоресурсный бесщеточный двигатель с высоким КПД. LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны. Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически с помощью дополнительной насадки (в комплекте)
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт, аккумулятор 5 Ач - 2 шт., зарядное устройство, ленточная насадка, бита - 2 шт., кейс TSTAK, упаковка
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Блокировка шпинделя
Нет
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
34
Длина, см
44.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Высокоресурсный бесщеточный двигатель с высоким КПД. LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны. Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически с помощью дополнительной насадки (в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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