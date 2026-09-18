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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
4 080 руб.  8 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273426
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
21х21х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ

Модель используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением. Она гаснет примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аккумулятора и позволяет заряжать его вне зависимости от степени разряда.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Описание
Модель используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением. Она гаснет примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аккумулятора и позволяет заряжать его вне зависимости от степени разряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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