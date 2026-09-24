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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
23
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)
4 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, дополнительная батарея, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
3/8 дюйма
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
23
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
290x250x70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BORT BAB-21S – надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для домашних мастеров. Эта модель разработана с применением современных технологий и обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения широкого спектра задач.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, дополнительная батарея, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
3/8 дюйма
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
23
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
290x250x70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BORT BAB-21S – надежный и компактный инструмент, идеально подходящий для домашних мастеров. Эта модель разработана с применением современных технологий и обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения широкого спектра задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21S (2x2Ач+ЗУ) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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