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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65)
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
260х255х95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65)

ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ДБУ-65 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
260х255х95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ДБУ-65 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (ДБУ-65) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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