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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 13
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 14
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 15
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 16
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 17
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 18
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658282
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141)
4 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, батарея аккумуляторная - 2 шт., устройство зарядное, кейс для хранения, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-0 26141 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.

Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Преимущества

  • Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует сложного обслуживания.
  • Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки оснастки одной рукой.
  • Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-500 и 0-1700 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно.
  • Настройка крутящего момента — 18+1 ступень регулировки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
  • Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
  • LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
  • Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Универсальность — инструмент совместим с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Небольшой вес 1,56 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, батарея аккумуляторная - 2 шт., устройство зарядное, кейс для хранения, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-0 26141 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 Н·м, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.

Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Преимущества

  • Надежность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и не требует сложного обслуживания.
  • Быстрая замена оснастки — производитель предусмотрел функцию блокировки шпинделя, одномуфтовый патрон удобен для установки оснастки одной рукой.
  • Удобная настройка рабочих параметров — частота вращения регулируется в диапазоне 0-500 и 0-1700 об/мин для работы с крепежом и сверления соответственно.
  • Настройка крутящего момента — 18+1 ступень регулировки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от типа крепежа и плотности материала.
  • Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
  • LED-подсветка рабочей зоны — дрелью-шуруповертом удобно работать в условиях слабой освещенности.
  • Реверс — функция обратного вращения позволяет работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу, а также быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Универсальность — инструмент совместим с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Небольшой вес 1,56 кг (вместе с установленным аккумулятором) — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В Denzel (26141) - по цене 4070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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