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Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

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Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 637958
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Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, 2 аккумулятора, зарядное устройство, бита, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
25
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
23.5
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х8
Вес, кг.
1.97

Описание товара Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

Дрель-шуруповерт STEHER 12В, 2 АКБ 2Ач CD-120-2 предназначен для сверления отверстий в различных материалах, для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Функция блокировки шпинделя обеспечивает удобную замену инструмента в патроне одной рукой. Регулировка частоты вращения помогает настроить дрель в зависимости от вида работ и применяемых материалов. Для продолжительных работ без простоев в комплекте предусмотрено два аккумулятора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, 2 аккумулятора, зарядное устройство, бита, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
25
Макс. диаметр сверления дерева
21
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
23.5
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт STEHER 12В, 2 АКБ 2Ач CD-120-2 предназначен для сверления отверстий в различных материалах, для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Функция блокировки шпинделя обеспечивает удобную замену инструмента в патроне одной рукой. Регулировка частоты вращения помогает настроить дрель в зависимости от вида работ и применяемых материалов. Для продолжительных работ без простоев в комплекте предусмотрено два аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт, кейс (CD-120-2) STEHER 12 В, 30 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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