Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2
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Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%14 060 руб. 15 584 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 92851
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х9
Вес, кг.
2.93
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD710D2
Безударная дрель-шуруповерт, питание от аккумулятора, макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин, напряжение аккумулятора 10.8 В, емкость аккумулятора 2 Ач
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Безударная дрель-шуруповерт, питание от аккумулятора, макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин, напряжение аккумулятора 10.8 В, емкость аккумулятора 2 Ач
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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