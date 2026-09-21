Шуруповерт DeWalt DCF809N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, клипса, документация, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
190
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21
Длина, м
25
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
45х35х12
Вес, кг.
2.5
Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF809N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4"
Суперкомпактный мощный импульсный винтоверт, предназначенный для работы в ограниченном пространстве.
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, клипса, документация, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35 мм
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
190
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21
Длина, м
25
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Суперкомпактный мощный импульсный винтоверт, предназначенный для работы в ограниченном пространстве.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Шуруповерт DeWalt DCF809N-XJ аккум. патрон:шестигр.1/4" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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