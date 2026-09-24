Шуруповерт DeWalt DCF601N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный
Кол-во скоростей работы
1
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722664
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
8
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
35
Длина, м
43.5
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х12
Вес, г.
940
Описание товара Шуруповерт DeWalt DCF601N-XJ
Ультракомпактный бесщеточный шуруповерт длиной всего 122 мм для работы в труднодоступных местах обеспечивают высокую производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. 15-позиционный селектор регулировки крутящего момента. Фиксатор шпинделя для затягивания крепежа, требующего приложения высокого усилия и точного контроля усилия заворачивания в ручном режиме. Поясная клипса для крепления инструмента на ремень. Эргономичный дизайн корпуса и яркая кольцевая LED-подсветка.
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
шуруповерт, упаковка
Тип патрона
шестигранный
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
8
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
35
Длина, м
43.5
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Ультракомпактный бесщеточный шуруповерт длиной всего 122 мм для работы в труднодоступных местах обеспечивают высокую производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. 15-позиционный селектор регулировки крутящего момента. Фиксатор шпинделя для затягивания крепежа, требующего приложения высокого усилия и точного контроля усилия заворачивания в ручном режиме. Поясная клипса для крепления инструмента на ремень. Эргономичный дизайн корпуса и яркая кольцевая LED-подсветка.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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