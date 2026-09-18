Дрель-шуруповерт Makita DF332DWAE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%14 870 руб. 29 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264782
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, бита, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
35
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.7
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
35х27х12
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF332DWAE
Дрель-шуруповерт Makita DF332DWAE обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 2 А*ч и напряжением 10,8 В. Двухскоростной редуктор и 20+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 450-1500 об/мин.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, бита, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
35
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.7
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт Makita DF332DWAE обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 2 А*ч и напряжением 10,8 В. Двухскоростной редуктор и 20+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 450-1500 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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