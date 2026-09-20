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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 2 АКБ (06019K3000) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 2 АКБ (06019K3000)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680705
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт GSR 185-LI, аккумулятор GBA 18V 2,0 ач, зарядное устройство GAL 18V-20, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.4
Длина, м
16.2
Высота, см
24.7
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
59х29х18
Вес, кг.
1.85

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 2 АКБ (06019K3000)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional предназначена для выполнения сложных работ, показывая этом превосходную производительность в компактном корпусе. GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает увеличенный срок службы инструмента и большее количество выполненных работ на одной зарядке. Он развивает максимальную частоту вращения 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочей площадке при завинчивании в древесину или сверлении дерева и металла. LED-подсветка для освещения рабочей зоны и индикации состояния инструмента. Электронная система защиты инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 2 АКБ (06019K3000)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт GSR 185-LI, аккумулятор GBA 18V 2,0 ач, зарядное устройство GAL 18V-20, инструкция по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.4
Длина, м
16.2
Высота, см
24.7
Страна производитель
Малайзия
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional предназначена для выполнения сложных работ, показывая этом превосходную производительность в компактном корпусе. GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает увеличенный срок службы инструмента и большее количество выполненных работ на одной зарядке. Он развивает максимальную частоту вращения 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочей площадке при завинчивании в древесину или сверлении дерева и металла. LED-подсветка для освещения рабочей зоны и индикации состояния инструмента. Электронная система защиты инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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